В Ичалках местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

В Ичалках местный житель фиктивно прописал в своем доме трех граждан.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 47-летний житель указанного населенного пункта фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме трех граждан России 1981, 2003 и 2005 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф