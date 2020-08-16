В Ичалках местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких человек

В Ичалках местный житель фиктивно прописал в своем доме трех граждан.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 47-летний житель указанного населенного пункта фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме трех граждан России 1981, 2003 и 2005 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 47-летнего гражданина.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф