Три жительницы Саранска лишились денег, поверив мошенникам, представившимся работниками банков

В Саранске три местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Некоторое время назад 22-летней жительнице Саранска, которая работает продавцом-консультантом, позвонил неизвестный гражданин, представившийся сотрудником службы безопасности банка и сообщивший, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства со счета горожанки. Девушка под предлогом проведения операции по предотвращению попытки похищения денег продиктовала незнакомцу данные своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении. После этого со счета пострадавшей были списаны денежные средства в сумме 198,9 тыс. рублей.

Также мошенник, представившийся работником банка, некоторое время назад связался с 29-летней безработной жительницей Саранска. Якобы сотрудник службы безопасности финансового учреждения заявил, что некие мошенники намереваются оформить кредит на имя горожанки. Девушка сообщила незнакомцу номер, дату выдачи своей банковской карты и CVC-код. Горожанка рассчитывала на то, что она данным путем обеспечивает свою безопасность, но на деле вышло так, что с её банковского счета были списаны деньги в сумме около 140 тыс. рублей.

Также 25 тыс. рублей лишилась жительница Саранска, которая является сотрудницей диагностической лаборатории. Женщина под предлогом защиты денег от противозаконного списания мошенниками, которых на самом деле не было, сообщила преступнику, представившемуся работником банка, данные своей банковской карты.

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Источник: 13.мвд.рф