В Рузаевке горел мопед

В Рузаевке произошло возгорание мопеда.

Происшествие произошло вечером 15 августа. Возле дома №15, который расположен по адресу – улица Юрасова, загорелся мопед. Огонь повредил транспортное средство на площади 0,5 кв. м.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru