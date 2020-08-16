В Рузаевке горел мопед

В Рузаевке произошло возгорание мопеда.
Происшествие произошло вечером 15 августа. Возле дома №15, который расположен по адресу – улица Юрасова, загорелся мопед. Огонь повредил транспортное средство на площади 0,5 кв. м.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара пока что не поступала.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание транспортного средства.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru