В Мордовии 1 сентября сядут за парты 7690 первоклассников

В Мордовии в новом учебном году школы примут 73054 ученика, среди которых 7690 первоклассников.

Соответствующую информацию сообщила министр образования Мордовии Галина Явкина. Она также подчеркнула, что учебный процесс будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемических требований.

В Мордовии будут функционировать 482 образовательные организации. Речь идет не только о школах, но и о дошкольных образовательных организациях, учреждениях интернатного типа, среднего профессионального и дополнительного образования.

О формате проведения торжественной церемонии начала нового учебного года в Мордовии пока что нет никакой информации.

Также читайте о том, что Мордовия получит дополнительную финансовую помощь.

Источник: mordovmedia.ru