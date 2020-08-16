В Мордовии не увеличили прожиточный минимум для пенсионеров

Госсобрание Мордовии во время сессии, прошедшей 14 августа, приняло законопроект, устанавливающий величину прожиточного минимума пенсионера в республике на следующий год.

Депутаты решили не менять показатель и установить его в размере 8522 рубля, как и в нынешнем году.

Стоит отметить, что от величины прожиточного минимума зависит размер федеральной социальной доплаты к пенсии.

Также читайте о том, что в Мордовии 1 сентября сядут за парты 7690 первоклассников. В общей сложности в новом учебном году школы республики примут 73054 ученика. Об этом сообщила министр образования Мордовии Галина Явкина.

Источник: mordovmedia.ru