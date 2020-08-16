В Мордовии транспортные полицейские изъяли героин у жителя Самарской области

В Мордовии транспортные полицейские изъяли наркотики у жителя Самарской области.

Сотрудники Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте изъяли у 30-летнего пассажира поезда, направлявшегося из Санкт-Петербурга в Самару, героин массой 1,8 г. Мужчина является жителем Самарской области. Гражданин заявил, что приобрел наркотики для личного потребления. Пассажир поезда был доставлен в дежурную часть.

В отношении жителя Самарской области было возбуждено уголовное дело.

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Источник: vk.com/club150165597