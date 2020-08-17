Неизвестный мошенник ограбил жительницу Рузаевки

В Рузаевке местная жительница была ограблена неизвестным мошенником.

Некоторое время назад 49-летней жительнице Рузаевки, которая работает электросварщицей на местном машиностроительном заводе, позвонил неизвестный гражданин, который попросил предоставить ему деньги в долг. Женщина, подумав, что с ней беседует коллега, перечислила через мобильное приложение денежные средства в сумме 10 тыс. рублей.

Спустя два дня гражданка обратилась в полицию, узнав от коллеги, что он ей на самом деле не звонил.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф