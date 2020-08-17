В одном из развлекательных заведений Саранска был убит мужчина

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Лямбирского района, который подозревается в убийстве человека.

Стражами порядка было установлено, что 13 августа 34-летний житель села Аксеново Лямбирского района проводил время в одном из развлекательных заведений Саранска. В определенный момент мужчина поссорился с ранее незнакомым 31-летним жителем Саранска, который в упомянутое заведение пришел вместе со своим приятелем. Из-за чего произошла ссора, стражам порядка пока что не удалось установить. В процессе выяснения отношений житель Лямбирского района взял с барной стойки нож и несколько раз ударил им оппонента. После этого подозреваемый вынес пострадавшего, который в тот момент ещё находился в сознании, на улицу и вызвал медиков, а затем поспешил скрыться, не дожидаясь приезда последних.

Спустя несколько дней 34-летний гражданин был задержан. Ранее мужчина был судим.

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Источник: 13.мвд.рф