В Торбеево загорелся трансформатор

В Торбеево произошло возгорание трансформатора.

Днём 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 3-й Микрорайон. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит трансформатор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Огонь повредил трансформатор на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru