В Торбеево загорелся трансформатор

В Торбеево произошло возгорание трансформатора.
Днём 16 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице 3-й Микрорайон. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит трансформатор.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.
Огонь повредил трансформатор на площади 2 кв. м.
В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru