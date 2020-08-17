Житель Кочкуровского района фиктивно прописал в своем доме двух граждан Узбекистана

В Кочкуровском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме двух граждан Узбекистана.

В ходе проведения операции «Нелегальный мигрант» сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в начале июля нынешнего года 41-летний житель села Сабаево фиктивно прописал в принадлежащем ему доме двух граждан Узбекистана 1986 и 1994 годов рождения, которые фактически проживают по другому адресу.

Житель Кочкуровского района был привлечен к уголовной ответственности. В отношении мужчины была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф