В Саранске произошел пожар в квартире

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание в квартире.

Указанное происшествие произошло днём 16 августа на территории Октябрьского района города. В одной из квартир жилого дома №5, расположенного по адресу – улица Сураева-Королёва, вспыхнул огонь. Пламя повредило кухонный гарнитур на площади 0,2 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалистами устанавливается причина происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru