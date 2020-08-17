В Саранске жительница Рязанской области пыталась купить автомобиль за фальшивые деньги

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения поддельной денежной купюры.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад в Мордовию из Рязанской области приехала девушка с целью приобретения автомобиля у жительницы Саранска. После осмотра и согласования условий продажи транспортного средства гостья из другого региона и владелица машины пришли в банк, чтобы внести денежные средства на лицевой счет последней. Одна из купюр номиналом 5 тыс. рублей при проверке на детекторе оказалась фальшивой.

Покупательница сообщила, что часть денежных средств, находящихся при ней, она сняла со своего расчетного счета в Рязани, а остальная часть сформировалась в результате накоплений.

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Источник: 13.мвд.рф