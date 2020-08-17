Психологи проводят занятия с молодыми сотрудниками УФСИН РФ по Мордовии

Психологами исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии с целью обучения молодых сотрудников навыкам снятия эмоционального напряжения, приемам и способам нервно-мышечной релаксации было проведено занятие по арт-терапии.

Используя цвета и краски при медитативном раскрашивании, сотрудники могут исцелять себя, меняя свое состояние и освобождаясь от негативных эмоций, вырисовывая их на листе бумаги.

Сотрудникам уголовно-исполнительной системы, часто оказывающимся в условиях напряженной деятельности, методы арт-терапии помогают в повышении адаптационных способностей, развитии внутреннего самоконтроля, снижении утомления, коррекции негативных эмоциональных состояний и их проявлений, а также дают возможность выразить через призму служебной деятельности основные жизненные потребности, создать положительный эмоциональный настрой в коллективе.

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Источник: 13.fsin.su