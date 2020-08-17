В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Коммунистической

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Коммунистической.

В период с 08:00 20 августа до 24:00 23 августа движение транспортных средств будет ограничено на участке от пересечения с улицей Ботевградской до дома № 79а по улице Коммунистической.

Рассматриваемое ограничение вводится по причине проведения ремонтных работ филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на магистральной теплосети.

Также в указанный период будут изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Троллейбусные маршруты №№1, 7 вместо ул. Коммунистической будут следовать по ул. Полежаева, проспекту Ленина, ул. Васенко, ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.

Троллейбусные маршруты №№2, 8 вместо ул. Коммунистической будут курсировать по ул. Васенко, проспекту Ленина до железнодорожного вокзала и обратно по указанным улицам.

Автобусный маршрут №1 вместо участка ул. Коммунистической от ул. Ботевградской до ул. Гагарина будет следовать по ул. Ботевградской и ул. Полежаева.

Автобусные маршруты №№32 и 40 вместо участка ул. Коммунистической от ул. Ботевградской до ул. Гагарина проследуют по ул. Ботевградской – ул. Республиканской – ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.

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Источник: adm-saransk.ru