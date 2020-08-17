В Мордовии был назначен новый министр финансов

Министерство финансов Мордовии возглавил Сергей Тюркин.

Его кандидатуру внес на рассмотрение глава Мордовии Владимир Волков в рамках 48-й сессии Госсобрания РМ.

Депутаты большинством голосов проголосовали за Сергея Тюркина. Ранее должность министра финансов республики занимал Алексей Симонов. В настоящее время он является старшим советником главы Мордовии.

Сергей Тюркин в 2006 году окончил МГУ имени Н. П. Огарева по специальности «Финансы и кредит». В 2013 году он стал магистром экономики. В период с 2006 по 2019 год Сергей Тюркин работал в администрации Саранска.

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Источник: e-mordovia.ru