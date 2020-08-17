В Темниковском районе налаживают автобусное сообщение

В Темниковском районе налаживается автобусное сообщение.

Пять дней в неделю по населенным пунктам указанного района будут курсировать автобусы. Пассажирские перевозки между Темниковым и сёлами района организовывают за счет республиканского бюджета.

Всего пустят пять автобусов, оснащенных валидаторами. Пенсионеры могут купить единый билет на месяц за 144 рубля. Цены на проезд для пассажиров, не имеющих права на льготы, будут соответствовать ценам по республике.

Маршруты и расписание движения будут корректироваться по запросам от населения.

Также читайте о том, что в Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Коммунистической.

Источник: mordovmedia.ru