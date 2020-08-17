В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 16 августа на 11-м километре дороги, соединяющей Саранск и Рузаевку. Столкнулись два автомобиля марок «Мерседес» и «Мазда». После соударения второе транспортное средство отбросило на автомобиль марки «Рено».

В результате ДТП пострадали два гражданина 57- и 19-летнего возраста, которые находились в салоне «Мазды». Пострадавшие были госпитализированы.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку, в ходе которой будет установлена причина происшествия.

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Источник: гибдд.рф