В селе Большие Березники в результате ДТП пострадали три человека

В селе Большие Березники произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Утром 15 августа возле дома №127, расположенного по адресу – улица М. Горького, 58-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Нива», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ-21102, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Телесные повреждения получили 37-летний водитель ВАЗа, а также ехавшие вместе с ним 33-летняя женщина и 38-летний мужчина. Пострадавшие доставлялись в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф