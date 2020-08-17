В Атюрьевском районе водитель иномарки сбил пешехода

В Атюрьевском районе 57-летний мужчина попал под колёса иномарки.

Происшествие произошло утром 15 августа на территории населенного пункта Оброчное. На улице Махрова 47-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Опель», совершил наезд на 57-летнего пешехода, двигавшегося по краю проезжей части во встречном направлении.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф