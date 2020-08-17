В Краснослободском районе в ДТП пострадал 71-летний автомобилист

В Краснослободском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 71-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 15 августа на 96-м километре трассы М-5 «Урал». По предварительной информации, 71-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21083, выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мазда», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал водитель ВАЗа. Автомобилист был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф