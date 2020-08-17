В Теньгушевском районе 12-летний мотоциклист сбил 8-летнюю велосипедистку

В Теньгушевском районе 8-летнюю велосипедистку сбил мотоцикл.

Указанное ДТП произошло днём 15 августа на территории населенного пункта Дачный. На улице Школьной 12-летний водитель мотоцикла марки «Минск» не смог удержать контроль над управлением, в результате чего транспортное средство совершило наезд на 8-летнюю велосипедистку, которая двигалась во встречном направлении.

Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф