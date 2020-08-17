В Саранске в результате ДТП пострадала 9-летняя девочка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 9-летняя девочка.

Происшествие произошло вечером 15 августа на улице Т. Бибиной. По предварительной информации, 33-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», совершая левый поворот на перекрестке на разрешающий сигнал светофора, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-211440, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 9-летней пассажирке ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф