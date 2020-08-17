В Саранске легковушка врезалась в грузовик

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Происшествие произошло днём 14 августа на территории Октябрьского района города. На Северо-Восточном шоссе 31-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21103, не обеспечив безопасную дистанцию, врезался в грузовик марки ГАЗ, который двигался в попутном направлении.

Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф