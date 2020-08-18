В Атяшевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 17 августа на 14-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Атяшево, Козловка, Вечерлей и Лобаски. По предварительной информации, 35-летняя гражданка, которая находилась за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», на перекрестке не предоставила преимущество в движении автомобилю марки УАЗ, в результате чего транспортные средства столкнулись.

Женщина, управлявшая «Ладой», была госпитализирована в районную больницу. Также в данное медицинское учреждение доставлялся 50-летний водитель УАЗа, который был отпущен после оказания необходимой медицинской помощи.

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Источник: гибдд.рф