В Мордовии бывшего сотрудника исправительной колонии осудили за получение взятки

В Мордовии суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что бывший начальник энергомеханического отдела исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. рублей должен был пронести на территорию учреждения 30 мобильных телефонов для последующей передачи их одному из осужденных. В феврале нынешнего года в посёлке Явас Зубово-Полянского района после получения взятки преступник был задержан.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штрафа в размере 600 тыс. рублей.

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Источник: mordovia.sledcom.ru