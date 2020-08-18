В Мордовии жителя Нижегородской области осудили за сбыт наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Нижегородской области, обвиняемого в сбыте наркотиков.

В сентябре прошлого года 25-летний житель Нижегородской области, будучи участником преступной группы, приехал в Саранск, где оборудовал 30 так называемых тайников-закладок с наркотиками общей массой 13,25 г. При попытке сбыта очередной партии синтетического наркотика в Лямбирском районе парень был задержан. При личном досмотре у него было изъято 30 пакетиков с наркотическим средством общей массой 14,07 г.

Кроме того, в ходе обыска в съемной квартире преступника, расположенной в Нижегородской области, были изъяты наркотики массой 41,94 г.

Суд приговорил злоумышленника к наказанию в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф