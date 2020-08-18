Жительница Ичалковского района фиктивно прописала в своем доме граждан Армении

В Ичалковском районе безработная местная жительница фиктивно прописала в своем доме нескольких граждан Армении.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае нынешнего года 50-летняя безработная жительница населенного пункта Кемля в принадлежащем ей доме фиктивно поставила на учет четырех граждан Армении 1982, 2006, 2007 и 2012 годов рождения.

В отношении 50-летней гражданки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф