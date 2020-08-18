Доход Владимира Волкова вырос почти на 450 тысяч рублей

Стало известно, сколько в прошлом году заработал глава Мордовии Владимир Волков.

Стоит упомянуть, что в апреле Владимир Волков специальным указом продлил срок подачи деклараций чиновников до 1 августа.

На официальном портале органов государственной власти региона данных о доходах до сих пор нет. Отдельные ведомства разместили декларации заместителей министров и руководителей госпредприятий.

На днях стали известны сведения о доходах главы Мордовии. В прошлом году Владимир Волков заработал 3818506 рублей. Это почти на 450 тыс. рублей больше, чем в 2018 году.

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Источник: info-rm.com