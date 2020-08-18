В Мордовии в 2020 году планируют переселить из аварийного жилья более 400 человек

В Мордовии в ходе заседания регионального правительства, которое прошло 17 августа, были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона.

Участники заседания отметили, что в республике активно прорабатываются вопросы предстоящей вакцинации от гриппа.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся реализации национальных проектов в регионе. В рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в нынешнем году планируется переселить более 400 человек из аварийного жилья в Большеберезниковском, Кадошкинском районах и Саранске.

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Источник: e-mordovia.ru