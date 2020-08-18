В Мордовии стартовал летне-осенний сезон охоты на птиц

В Мордовии 15 августа стартовал летне-осенний сезон охоты на птиц.

В преддверии открытия охотничьего сезона в районах республики были проведены рейды по надзору за соблюдением гражданами правил и сроков охоты.

В ходе указанных рейдов было проверено более 230 граждан. Было выявлено пять нарушений действующих норм охоты, выразившихся в отсутствии разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru