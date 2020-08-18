В Инсарском районе сотрудники МЧС проводят профилактическую работу

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского районов совместно с представителями пожарно–спасательной части №15 города Инсар проводят выезды в населенные пункты Инсарского района с целью проведения разъяснительной работы среди населения на предмет соблюдения требований пожарной безопасности.

Сотрудниками МЧС была проведена комплексная профилактическая отработка населенного пункта Ямщина. В ходе мероприятия было посещено 26 частных домовладений, проинструктировано 57 граждан мерам пожарной безопасности, распространено 52 памятки по соблюдению требований пожарной безопасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru