В МВД по Мордовии подвели итоги третьего этапа мероприятия «Нелегальный мигрант»

В МВД Мордовии состоялся онлайн-брифинг по итогам проведения третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия под названием «Нелегальный мигрант».

В ходе проведения указанного мероприятия было осуществлено более 500 проверок. К административной ответственности было привлечено 68 правонарушителей.

В рамках операции наложено административных штрафов на общую сумму 132 тыс. рублей, взыскано 90 тыс. рублей. Зарегистрировано 17 материалов доследственной проверки по признакам преступлений, совершаемых в сфере миграции. По ранее выявленным зарегистрированным материалам возбуждено 4 уголовных дела.

В отношении 10 иностранных граждан были выявлены факты фиктивной регистрации по месту жительства по различным адресам, в отношении 12 человек выявлены фиктивные адреса постановки на миграционный учет по месту пребывания.

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Источник: 13.мвд.рф