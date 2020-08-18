В Мордовии решение по линейкам 1 сентября будет принято до конца недели

В Мордовии пока что не было принято окончательное решение по поводу проведения или отмены торжественных школьных линеек 1 сентября.

В министерстве образования Мордовии сообщили, что итоговое решение по упомянутому вопросу будет утверждено до конца нынешней недели.

Если линейки состоятся, то они должны будут соответствовать определенным требованиям. Праздничные мероприятия в случае одобрения будут организованы по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием медицинских масок для родителей.

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Источник: mordovmedia.ru