В Мордовии установили новый санитарный режим в школах

В школах Мордовии вводятся новые санитарные правила.

Перед открытием в каждой школе будет проведена генеральная уборка с использованием антисептических средств.

Каждому, кто входит в здание учебного учреждения, будут измерять температуру тела. Ученики будут заниматься только в своем закрепленном за классом кабинете.

В актовых залах, библиотеках и спортзалах на занятиях будет присутствовать только один класс.

Массовые мероприятия с участием нескольких классов и школ остаются под запретом.

Персонал, занимающийся приготовлением и раздачей горячих завтраков и обедов, будет в обязательном порядке носить маски и перчатки.

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Источник: mordovmedia.ru