В Мордовии 20 августа будет проведена техническая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей.

Указанная проверка будет проводиться в период с 12:00 до 12:30.

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радиоприемник и телевизор на каналы местного телерадиовещания и прослушать информационное сообщение.

Проводимые мероприятия носят исключительно учебный характер.

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Источник: vestnik-rm.ru