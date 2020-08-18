В Мордовии бывший сотрудник полиции заставил подростка собирать коноплю

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении бывшего полицейского, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что летом 2018 года бывший страж порядка заставил подростка собрать дикорастущую коноплю. Затем последний по указанию обвиняемого под обманным предлогом передал наркотическое средство жителю села Красаевка Торбеевского района. Бывший полицейский изъял растение и инициировал в отношении невиновного лица незаконное уголовное преследование.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru