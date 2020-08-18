В Саранске сотрудники ГИБДД и судебные приставы проведут операцию «Должник»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции и судебные приставы проведут оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Должник».

Указанное мероприятие будет проводиться в период с 18 по 20 августа.

Рассматриваемая операция направлена на выявление лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания.

В УГИБДД МВД по Мордовии отмечают, что на сегодняшний день остается проблемным вопрос взыскания штрафов за нарушение ПДД. Водителям следует помнить, что неоплата штрафа также влечет административное наказание.

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Источник: 13.мвд.рф