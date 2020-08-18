В Саранске 19-летний парень обвиняется в покупке и хранении наркотиков

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 19-летнего местного жителя, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июне нынешнего года 19-летний житель Саранска на одном из сайтов оформил заказ на покупку синтетического наркотика весом 0,5 г. Молодой человек через мобильное приложение перевел на счет сбытчика 1500 рублей. Парень в условленном месте забрал наркотик, после чего был задержан полицейскими.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф