В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоцикл»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие проводилось 15 и 16 августа.

Инспекторы проводили активную работу с водителями мотоциклов, мопедов и скутеров. В ходе операции в отношении нарушителей было составлено 104 административных материала.

С начала нынешнего года в Мордовии произошло 51 ДТП с участием водителей мототранспорта. В результате данных происшествий погибли 3 человека и ещё 58 получили травмы.

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Источник: 13.мвд.рф