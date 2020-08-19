Житель Старошайговского района фиктивно прописал в своем доме несколько человек

В Старошайговском районе местный житель фиктивно прописал в своем доме несколько человек.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в июле нынешнего года 32-летний житель деревни Хитровка, не имеющий постоянного места работы, фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме семью, состоящую из пяти граждан России 1989, 1992, 2011, 2013 и 2015 годов рождения. Последние в действительности проживают по другому адресу.

В настоящее время стражи порядка проводят проверку по данному факту.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф