В Мордовии представители общественности посетили две исправительные колонии

Представители общественности Александр Сергеенко и Галина Шикина посетили исправительные колонии №№5 и 17 УФСИН РФ по Мордовии.

Общественники совершили обход учреждений, побывали в жилых помещениях отрядов, столовых, медицинских частях и магазинах.

Кроме того, в ИК-17 представители общественности посетили православный храм, расположенный на территории учреждения.

В ходе визитов основное внимание уделялось условиям содержания осужденных, медицинскому обслуживанию, применению в отношении осужденных мер взыскания и поощрения.

Жалоб и заявлений со стороны осужденных не поступило.

Общественники приняли участие в заседаниях комиссии, на которых были рассмотрены вопросы применения условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания более мягким, а также вопросы применения дисциплинарной практики за допущенные осужденными нарушения порядка отбывания наказания.

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Источник: 13.fsin.su