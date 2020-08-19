В Торбеевском районе в ДТП пострадал 23-летний автомобилист

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 23-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 18 августа на 127-м километре дороги, соединяющей Рузаевку, Ковылкино и Торбеево. По предварительной информации, 23-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», на перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ниссан», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Водитель «Лады» был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф