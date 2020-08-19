В Ельниках пожар уничтожил несколько построек

В Ельниках произошел пожар, который уничтожил несколько построек.

Днём 18 августа на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Кирова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят несколько строений.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил несколько построек на общей площади, которая составляет 240 квадратных метров. Также пламя повредило 11 строений на общей площади 258 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru