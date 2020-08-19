В Мордовии полицейские и общественники провели акцию «Осторожно, мошенники!»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов и представители общественности провели акцию под названием «Осторожно, мошенники!».
Участники акции рассказали жителям Саранска о наиболее часто встречающихся видах мошенничества, а также о том, как не стать жертвой злоумышленников.
Гражданам были вручены памятки, в которых подробно рассказывается о правилах безопасного пользования банковскими картами и посещения сайтов.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф