Мошенник из Казани ограбил жителя Саранска

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Саранску раскрыли дистанционное мошенничество, совершенное в отношении жителя Мордовии.

Некоторое время назад в полицию обратился житель Саранска, который сообщил, что был ограблен мошенником при попытке приобрести двигатель. Горожанин на одном из сайтов обнаружил объявление о продаже силовой установки. Мужчина связался с продавцом. Последний заявил, что товар находится в другом регионе и будет отправлен только после перечисления предоплаты. Житель Саранска перечислил на указанный автором объявления банковский счет денежные средства в сумме 120 тыс. рублей. После этого продавец перестал выходить на связь, так и не прислав товар.

Стражам порядка удалось установить, что к совершению указанного преступления причастен 32-летний безработный житель Казани. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Житель Казани полностью возместил ущерб пострадавшему.

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Источник: 13.мвд.рф