В Саранске 19-летний парень обвиняется в разбойном нападении на бабушку

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 19-летнего молодого человека, который обвиняется в разбойном нападении на бабушку.

В начале июня 19-летний молодой человек попросил у своей 63-летней бабушки деньги на покупку спиртного. Последняя ответила отказом. Затем парень заявил, что он уходит из дома и попросил женщину помочь собрать вещи. Когда пострадавшая зашла в комнату внука и повернулась спиной, он несколько раз ударил её ножом. После этого парень забрал у бабушки мобильный телефон и 1500 рублей. Затем обвиняемый покинул квартиру.

Материалы уголовного дела в отношении молодого человека в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф