В Ковылкинском районе мужчина оплачивал свои покупки с помощью чужой банковской карты

В Ковылкинском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний местный житель, который похитил денежные средства с чужой банковской карты.

Некоторое время назад 31-летний житель села Перевесье, находясь в Ковылкино, обнаружил в парке утерянную 23-летним парнем банковскую карту. Воспользовавшись чужой картой, мужчина приобрел посредством бесконтактного способа оплаты спиртное, продукты питания и золотое кольцо общей стоимостью 8 тыс. рублей. Гражданин пытался приобрести ещё одно ювелирное изделие, но это ему не удалось, поскольку к тому моменту законный владелец, получивший уведомления о снятии денег, заблокировал карту.

В отношении 31-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф