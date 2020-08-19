В Ельниках сгорел мусорный бак

В Ельниках произошел пожар, который уничтожил мусорный бак.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в ночь на 19 августа. На улице Кирова произошло возгорание мусорного бака.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

Пламя уничтожило мусорный бак на площади 2 кв. м.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru