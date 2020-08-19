Мошенники ограбили нескольких жителей Мордовии

В Мордовии неизвестные мошенники ограбили нескольких местных жителей.

Несколько дней назад 62-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил о том, что некие мошенники пытаются похитить денежные средства с её счета и оформить на неё кредит. Якобы представитель финансового учреждения заявил, что для проведения операции по предотвращению упомянутых преступных действий горожанка должна взять в двух банках кредиты на общую сумму в 350 тыс. рублей и перечислить деньги на указанный им счет. Женщина выполнила данные предписания, после чего мошенник перестал выходить на связь.

В Чамзинском районе 32-летняя местная жительница, поверив мошеннику, представившемуся сотрудником банка, сообщившему о попытке похищения денег со счета, продиктовала ему данные своей банковской карты и код, полученный в смс-сообщении, вследствие чего лишилась 198 тыс. рублей. Таким же путем был ограблен 24-летний житель Рузаевки. Молодой человек лишился 64 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф