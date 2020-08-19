Житель Ромодановского района подозревается в краже зерна

В Ромодановском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан местный житель, который подозревается в краже зерна.

Стражами порядка было установлено, что 31-летний безработный житель села Константиновка, ранее судимый за совершение имущественного преступления, нашел покупателя зерна пшеницы и предложил ему за полцены продать несколько мешков. Мужчина сообщил, что выписал зерно на местном предприятии, что никоим образом не соответствовало действительности, и попросил подъехать прямо к складу. Не сомневаясь в добропорядочности якобы продавца, покупатель погрузил 10 мешков общим весом 370 кг в личный автомобиль и на месте расплатился за покупку. Сумма ущерба, причиненного пострадавшей стороне, составила более 4 тыс. рублей.

В отношении 31-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф